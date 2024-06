Roland Garros quarto turno | notizie e pronostici lunedì 3 giugno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 3 giugno 2024): si conclude il quadro degli ottavi di finale. Djokovic deve fare attenzione a Cerundolo, mentre il match clou è Zverev-Rune. Si completa il quadro degli ottavi di finale a Parigi: oltre al numero uno al mondo, nonché detentore del titolo, Novak Djokovic, oggi scenderanno in campo anche due top 5 (Zverev e Medvedev) ed altre cinque teste di serie. Riflettori puntati ovviamente sul campione serbo, che nel terzoha rischiato grosso contro l’azzurro Lorenzo Musetti, che come nel 2021 ha costretto il nativo di Belgrado a restare in campo per più di 4 ore e fino a tarda notte. Djokovic – IlVeggente.it (Ansa)Un match spettacolare, in cui Djokovic ha dovuto tirare fuori i suoi colpi migliori per contrastare un avversario che è riuscito a metterlo in grande difficoltà (7-5 6-7 2-6 6-3 6-0).