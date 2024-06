Qualiano | non raccolti i rifiuti questa volta il primo giugno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024), nonvenerdì. Porcelli: “Multiservizi in difficoltà a pagare gli stipendi” Nonvenerdì scorso a, la fattispecie era accaduta anche in precedenza e voci dei corridoi del palazzo del Comune spifferavano che il motivo fosse da ricercarsi proprio nella mancata corresponsione degli stipendi.mattina la città risultava pulita, solo fuori i negozi i cartoni vuoti della merce. Un altro indizio sulla difficoltà che laMultiservizi avrebbe nel pagare gli stipendi deriva da un messaggio – inviato presumibilmente da un dipendente – alla pagina Facebook del Movimento 5 stelle. A rendere nota la segnalazione il Consigliere comunale M5S, Massimiliano Porcelli. Lo ha fatto attraverso una comunicazione inviata poco fa in redazione.