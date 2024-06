Promozione Jesina si dovrebbe ripartire con Igor Giorgini e Yassine Belkaid

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Allenatore e diirettore sportivo. Per la squadra ci saranno alcune conferme. Lucarini richiesto in Eccellenza. Le possibilità di ripescaggio: i leoncelli sperano e tifano Castelfidardo e Fano JESI, 3 giugno 2024 – Nessuna nuova in casa leoncella dopo la retrocessione se non i vari tentativi, sia quelli conosciuti ma anche altri non resi pubblici, di possibili acquirenti. Le risultanze sono ben note ma ancora potrebbero esserci sviluppi. L’unica cosa certa, anche se ad oggi non ci sono riscontri ufficiali, è che i dirigenti stanno lavorando per dare un nome ed un volto al direttore sportivo e all’allenatore in maniera tale che questi poi possano iniziare a programmare la stagione futura ed individuare i giocatori che possano fare al caso. E’ più di una ipotesi che i primi nomi molto vicini alle figure di diesse e mister siano quelli diBekaid e