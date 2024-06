Pedullà | Buongiorno classico profilo da Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Alfredo, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha parlato dell’operazione. Sul difensore granata tanti club italiani, ma sembra che il Napoli vada forte su di lui. Sarebbe il primo nome sulla lista di. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista sul proprio canale YouTube.su“Un gran difensore centrale lo cerca il Napoli. Per, classe 1999, state bene in guardia e allertati perché siamo alle puntate decisive: vi ho raccontato in passato dell’interesse del Milan che apparentemente c’è ancora ma i rossoneri non hanno fatto mai operazioni, senza contropartite, da 40-45 milioni secchi. Piace all’Inter. Il Torino vuole oltre i 40 forse anche oltre i 45 milioni. Piace moltissimo alla Juventus, ma io ritengo che sia una situazione molto delicata, giocando alla Juventus.