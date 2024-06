' One Health Project - Scuole in Azione' un gioco per quella globale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - La riflessione sulla One, tema strategico per la salutesecondo le indicazioni dell'Organizzmondiale della sanità, è stata promossa per la prima volta e in modo capillare nellesuperiori di secondo grado italiane grazie a Onein, l'iniziativa promossa da Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e Eversana, realizzata con il supporto incondizionato della FondMsd, la partnership dell'Aou SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con il patrocinio di Asvis - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e Anmvi - Associnazionale medici veterinari italiani. Per promuovere la diffusione delle conoscenze e delle competenze associate alla prevenzione e alla salvaguardia della salute, hanno collaborato anche 18 Associazioni di pazienti di diverse aree terapeutiche contribuendo con attività di dissemine un kit formativo-ispirazionale.