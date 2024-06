Lo schianto al casello autostradale spunta il video choc | l’ipotesi alla base della tragedia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente stradale avvenuto aldi Rosignano sull’A12, in provincia di Livorno, è stata scoperta l’identità sulle tre vittime: una coppia di coniugi tedeschi e di un giovane di Pontassieve, città metropolitana di Firenze. Si tratta del 61enne Robert Friendrich Fendt,guida dell’auto che avrebbe speronato l’altra macchina, emoglie Maria Cornelia Schubert, 68 anni, entrambi di Ausburg. Il ragazzo deceduto aveva 21 anni e si chiamava Marco Acciai ed era seduto sul sedile anteriore del passeggero di un’altra vettura. L’auto sulla quale si trovavano i due coniugi, una Honda, viaggiava a una velocità sostenuta. Tamponamentoal, morti e feriti Auto travolgesulla A12, 3 morti e 6 feriti: “Nessun segno di frenata” I due tedeschi, come riporta il Corriere Fiorentino, erano diretti verso Roma quando hanno tamponato la Fiat 500 dove si trovava il 21enne fiorentino, ferma alin attesa che si alzasse la sbarra.