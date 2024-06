I manga ora parlano italiano E spopolano nel mondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 3 giugno 2024) Vendono milioni di copie e nascono dalla fantasia di tre ragazze. Il trionfo del fumetto al femminile. Il fumetto si è abituato ai grandi numeri. In Italia ci sono più di dieci milioni di affezionati lettori che fanno file interminabili nelle fiere, seguono le centinaia di canali tematici su YouTube, collezionano come se non ci fosse un domani, fruttano agli editori qualcosa come 110 milioni di euro l’anno. Quasi il 60 per cento delle vendite si deve ai, i fumetti delle nuove generazioni, ma si difendono bene pure graphic novel e comic strip, quasi al 30 per cento, seguono i titoli per giovani e giovanissimi. All’interno di questo, una parte molto cospicua è appannaggio delle giovani donne: una nuova leva di autrici, nate negli anni Ottanta e Novanta, che fanno tendenza e sono diventate un fenomeno di costume.