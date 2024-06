Giro del Delfinato Magnus Cort vince nella nebbia del Col de la Loge | il danese nuovo leader della generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una vittoria conquistata all’ultimo metro per. IlUno-X Mobility conquista la seconda tappa deldel, la Gannat-Col de ladi 142 chilometri, battendo in uno sprint ristretto Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) e Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) prendendosi anche la maglia di. Buoni segnali per Giulio Ciccone, che chiude ai piedi del podio. Pronti via e c’è subito il tentativo che caratterizza la giornata, composto da Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels), Xandro Meurisse (Alpecin – Deceuninck), Jonas Gregaard (Lotto Dstny) e Filippo Conca (Q36.5 Pro Cycling Team). I cinque toccano i cinque minuti di margine, tenuti comunque sott’occhio dal gruppo, superando comodamente la Cote de Fagot e il Col Saint-Thomas.