Finn Balor | L’entrata pro-LGBTQ+ di Wrestlemania 34 fu una mia idea HHH e Stephanie ne furono entusiasta

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 3 giugno 2024) Giugno è il mese del Pride Month e, star WWE e membro del Judgment Day, è sempre stato uno dei volti in prima linea per garantire libertà di espressione alla comunità. In una recente intervista a TNT Sports, l’irlandese ha parlato della sua primissima entrata in quel di(6 anni fa, nell’edizione 34 dello Showcase of Immortals), che per sua stessa scelta fu dedicata proprio alla diversità di genere. “Ricordo nella Road toche mi fu chiesto se avessi intenzione di entrare come Demon. Ricordo che ebbi l’e tutti volevano assolutamente che lo portassi a, nella mia prima. Pensai, però, successivamente, che avrei dovuto fare qualcosa di diverso, di più importante, per sfruttare quel palcoscenico per mandare un messaggio, così pensai a quello che avete poi visto, ad includere la comunità LGBT+ nel mio ingresso”.