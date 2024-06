Fiere successo RiminiWellness 2024 | oltre 100 mila visite

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Rimini, 2 giu. - (Adnkronos) - Un appuntamento che ha fatto incontrare business, innovazione e divertimento, internazionalità, qualità della vita ed esperenzialità: la 18esima edizione diva in archivio con numeri che la consacrano catalizzatore dell'intera industry e di tutte le community di riferimento. Per la prima volta dall'adozione in Italia dei nuovi criteri di calcolo internazionali, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata a fitness, benessere, sport e sana alimentazione - conclusasi oggi in fiera a Rimini e sulla riviera - mette a segno100, raddoppiando anche il numero delle presenze straniere. E cresce anche la componente professionale internazionale dell'evento: 500 appuntamenti sulla piattaforma di matching e delegazioni da 25 Paesi.