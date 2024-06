Fermato per un controllo getta la droga dal finestrino arrestato 24enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tarantini Time QuotidianoLo scorso fine settimana, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria, durante un servizio finalizzato al contrasto al narcotraffico, hannoun ventiquattrenne della zona, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il, a cui era stato richiesto di esibire un documento durante un, avrebbe tentato di disfarsi, buttandola sull’asfalto, di una bustina in plastica, per poi darsi alla fuga, a piedi, dileguandosi per le vie del centro storico della città messapica. Il giovane è stato, poi, subito raggiunto, dopo un breve inseguimento. Lo stesso è stato, quindi, sottoposto ad una accurata perquisizione, che consentiva di rinvenire indosso all’, ben nascosti tra i suoi indumenti, circa 10 grammi di hashish, una discreta quantità di cocaina e circa 5 grammi di marijuana, il tutto già confezionato in dosi.