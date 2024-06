È arrivato anche nell’Ufficio Postale di Capolona Polis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Èdi, il progetto ideato da Poste Italiane per rendere gli Uffici Postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, la Casa dei servizi digitali. Gli interventi di ristrutturazione effettuati presso la sede di Viale Dante,10 infatti, hanno consentito il rinnovo impianto di illuminazione, la tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche e ribassate, nuovo ATM ( sportello automatico esterno); inoltre in previsione per il completamento verranno installati impianto fotovoltaico con colonnine di ricarica per auto elettriche. All’interno del comunicato, intervista al direttore dell’ufficioLuciano Macera. I cittadini residenti o domiciliati a, potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente presso l’Ufficiodi viale Dante,10, senza andare in questura.