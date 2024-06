De Martino nuovo re Bortone flop | la prossima Rai chi rischia il posto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Aria da ultimi giorni di scuola in casa Rai. La settimana che si conclude oggi, a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, ha segnato il cambio stagione nei palinsesti della televisione di Stato sui quali incombe, tuttavia, prepotentemente già il futuro. L'addio dimesso e senza particolari cerimonie di Amadeus, giunto venerdì sera all'ultima vera apparizione sugli schermi di RaiUno con l'ultima puntata di Affari tuoi, ha subito aperto il capitolo successione, proprio alla guida del game-show dei pacchi, alla guida del quale dovrebbe arrivare quasi sicuramente il quotatissimo Stefano De. Per l'ex ballerino di Amici si parla addirittura di un quadriennale da otto milioni di euro. Giusto un paio di milioncini in meno del contratto finora considerato choc di Amadeus con la Warner.