Comunali Baronissi Anna Petta | Il nostro impegno per gli amici a quattro zampe

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024): “Pensione per cani, servizi veterinari e un cimitero comunale tra le proposte delprogramma elettorale” “Nelprogramma elettorale per, abbiamo previsto una serie di iniziative dedicate anche al benessere dei nostri. La nostra comunità si distingue per l’amore e il rispetto verso gli animali domestici, e con queste proposte vogliamo rafforzare questo legame speciale. Uno dei nostri progetti di punta è la realizzazione di una Pensione per Cani, finanziata attraverso il Project Financing. Questa struttura offrirà un soggiorno sicuro ai nostri, in occasione delle vacanze, per fornire sostegno alle famiglie. Saranno destinati, alcuni stalli per accogliere in maniera temporanea i cagnolini abbandonati.