Caso Englaro condanna per l’ex dg della sanità lombarda Carlo Lucchina

(Di lunedì 3 giugno 2024)perdg: “Non è stata un’obiezione di coscienza” La Corte dei conti hato in appello, per una «concezione personale ed etica del diritto alla salute»,direttore generaleLombardiaa pagare all’erario circa 175 mila euro che la Regione aveva dovuto risarcire a Beppino, che era stato costretto a traferire la figlia Eluana in una struttura sanitaria in Friuli dove morì. «Non è stata un’obiezione di coscienza, ma sono state applicate le direttive arrivate anche dell’avvocatura regionale», affermadg che valuterà se ricorrere in Cassazione. Eluanaera una giovane donna italiana che, a seguito di un grave incidente stradale nel 1992, è rimasta in stato vegetativo per 17 anni.