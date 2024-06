Calciomercato Napoli Mario Rui verso la cessione | scelto il sostituto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Illavora per il mercato in entrata ed uscita. ConRui lontano dalla permanenza, si pensa a un giovane laterale per colmare il vuoto che lascerà il portoghese Ilprepara le prime mosse per ilestivo, che è ormai alle porte. La rivoluzione che ha in testa il presidente Aurelio De Laurentiis inizia dall’annuncio imminente del nuovo tecnico azzurro, che sarà con ogni probabilità Antonio Conte. Al tecnico salentino dovrà essere consegnata una rosa ben diversa da quella che ha concluso il campionato in decima posizione, fuori da ogni competizione europea. Il neo direttore sportivo, Giovanni Manna, è al lavoro per piazzare i primi colpi in entrata ed uscita. Con il probabile passaggio alla difesa a 3, ilavrà bisogno di nuovi laterali, che sappiano interpretare al meglio il lavoro dei quinti di centrocampo.