Allegri-Juventus trovato l’accordo Evitato il tribunale

(Di lunedì 3 giugno 2024) Torino, 3 giugno 2024 – Dopo giorni molto turbolenti, sembra essere arrivata una definitiva schiarita che permette di mettere la parola fine, in maniera più serena rispetto a quanto ipotizzato fino a poche ore fa, al rapporto tra lae Massimiliano. Le parti, dopo l’esonero del tecnico toscano – arrivato a seguito della sfuriata nei minuti conclusivi della finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri a Roma contro l’Atalanta – e il successivo licenziamento per giusta causa, notificato adquando si trovava a Londra per assistere alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, hanno infattiun accordo per transare l’ultimo anno di contratto che avrebbe legatoai bianconeri anche il prossimo anno, ma soprattutto evitare una lunga battaglia legale.