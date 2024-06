Un mistery serrato che denuncia anche le ingiustizie commesse contro le donne Claudia Piñeiro riprende una sua protagonista un tempo disposta a tutto per salvare le apparenze Oggi ha uno sguardo nuovo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 2 giugno 2024) Un racconto femminista? Una storia nera? Un intrigo pieno di suspense? Certo è che l’argentinasa come incollare il lettore alla pagina. In un crescendo di tensione e tratti di ironia l’autrice, la terza più tradotta dopo Borges e Cortázar, scolpisce il personaggio di Inès,di una rinascita in cui, tolti gli elementi di fiction, molti possono riconoscere il cammino difficile ma pieno di vita di una risalita. Inés è la stessadi Tua, il precedente romanzo della. Libri e BookTok: quando e come i social network influenzano l’editoria X Il ritorno di Inés L’avevamo lasciata mentre entrava in prigione, dopo aver ucciso l’amante di suo marito.