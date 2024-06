TS – Koopmeiners il retroscena che aiuta la Juve Il piano B e la novità McKennie

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 2 giugno 2024) 2024-06-02 17:43:58 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – Certo, facile oggi indicare Teunquale uno dei centrocampisti migliori del campionato italiano, forse il numero uno. Ma bisogna avere le conoscenze per andare a pescarla, gente così. E avere la pazienza di lavorarci su, attendendo la piena maturazione. Oggi l’olandese, dopo aver fatto il pieno di festeggiamenti per la conquista della storica Europa League a Bergamo, chiude la stagione dell’Atalanta con il recupero contro la Fiorentina, con l’obiettivo del terzo posto in campionato. Sarà l’ultima in maglia nerazzurra, con ogni probabilità, nonostante la tentazione di giocare in Champions League in un ambiente che lo ama e con un tecnico, Gasperini, che ne ha esaltato le caratteristiche.