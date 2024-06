Si corre la ’Run&Smile’ ecco divieti e limitazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Oggi in programma la manifestazione podistica "Run&Smile" organizzata dall’associazione sangiorgese "Runners". Sono tre le tipologie di corse: gara podistica competitiva di 10,01 chilometri a cui possono partecipare soltanto gli atleti tesseratI; campionato regionale assoluti/Master III prova Campionato di società corsa non competitiva cronometrata a 10 chilometri e camminata ludico-motoria Family Run 3,5/10 chilometri. Partenza alle 9 Sul lungomare centro. Per un sicuro e tranquillo svolgimento dell’evento il comandante dei vigili urbani, dottor Giovanni Paris, ha dato disposizioni di regolamentazione della viabilità per tenere lontano il traffico dal percorso attuato sul lungomare Gramsci per la podistica, adottando specificidi sosta e transito nelle vie che seguiranno i corrdori.