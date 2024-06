Seconda Categoria Brutto risveglio per l’Argignano | l’Osimo 2011 vince 1-4 e vola in Prima

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 2 giugno 2024) La tripletta di Pericolo fa esultare di gioia gli osimani dopo 21 minuti. Murolo segna il gol della bandiera,dell’1-4 di Streccioni CHIARAVALLE, 2 giugno 2024 – A Chiaravalle èa festeggiare la promozione in, infatti, perde 1-4 lo spareggio play-off dicontro la squadra osimana. Decisiva, nell’economia del match, la tripletta di Pericolo tra il 5° e il 21° minuto. Il gol di Murolo a 15 minuti dalla fine non basta per i ragazzi di Jacopo Mannelli, poi puniti in pieno recupero da Streccioni. Dopo la promozione diretta sfumata all’ultima giornata contro l’Ostra Calcio, dunque, i fabrianesi terminano la stagione con un’altra grande amarezza. Che non scalfisce, comunque, quanto di buono fatto da Manelli e i suoi ragazzi in questo triennio.