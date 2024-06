Santa Marinella Tidei | Il Bilancio chiude in attivo raggiunti tutti gli ambiziosi traguardi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 – “Il Rendiconto della Gestione 2023 che siin, è stato approvato dalla maggioranza in Consiglio comunale. Un dato che conferma che l’ Ente ha, ormai raggiunto una grande stabilità economica. Un traguardo impensabile solo pochi anni fa quando, ricordo, fummo costretti a dichiarare il default e che ora ci proietta con rinnovato ottimismo verso il futuro”. Lo dichiara il sindaco Pietro“Il 2024 sarà l’anno fondamentale per il nostro Comune e i conti risanati e la salute di cui godono le nostre casse – prosegue– ci permetteranno di portare a compimento l’opera di risanamento prima, ed ora di sviluppo della città, che avevamo avviato già nel nostro primo mandato elettorale. L’Organismo di liquidazione che si era insediato in comune alla dichiarazione del default, ci ha persino fatto i complimenti per la nostra ottima gestione finanziaria, e per questo ringrazio gli uffici e in particolare il dirigente Marco Frascarelli.