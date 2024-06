Roland Garros tabellone femminile | notizie e pronostici domenica 2 giugno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 2 giugno 2024), l’azzurra Cocciaretto per la prima volta in un ottavo di finale dello Slam Parigino: per lei c’è la numero tre al mondo Gauff. Tra le tenniste rimaste in gara fino alla seconda settimana delc’è anche Elisabetta Cocciaretto, che prima d’ora non si era mai spinta così lontano in un torneo del Grande Slam. La marchigiana ha vissuto sette giorni fantastici: all’esordio ha sovvertito icontro la testa di serie Haddad Maia e poi, nei due turni successivi, si è imposta in due set prima contro la spagnola Bucsa e poi contro la russa Samsonova, staccando così un pass per gli ottavi di finale (da lunedì prossimo sarà sicuramente di nuovo tra le prime 50 al mondo). Gauff – IlVeggente.it (Ansa)L’ostacolo che si ritrova davanti adesso, tuttavia, è di quelli insormontabili.