Roland Garros 2024 Coco Gauff non lascia scampo a Elisabetta Cocciaretto | finisce 6-1 6-2 sullo Chatrier

(Di domenica 2 giugno 2024) Termina con una sconfitta senza appello negli ottavi di finale per mano diil beldi. La classe ’01 azzurra – dopo le vittorie ai danni di Haddad Maia, Bucsa e Samsonova – non è riuscita a ripetersi al cospetto della numero tre del ranking mondiale e qui a Parigi finalista due anni fa. La tennista statunitense impiega soltanto un’ora di gioco per imporsi con il punteggio di 6-1 6-2, sconfiggendo la marchigiana per la terza volta su tre precedenti senza mai perdere un set.attende ora la vincente di Jabeur-Tauson, mentre pertermina così quello che resta comunque il miglior risultato della carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DIAvvio decisamente contratto da parte di, che perde i primi sei punti dell’incontro e sin dalle prime fasi appare in grande difficoltà contro unache colpisce bene la palla non soltanto dal lato del rovescio – il suo colpo migliore – ma anche quello del dritto che a volte invece le crea qualche problema.