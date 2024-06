Parcheggi alla Sentina De Vecchis | Muoviamoci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Ial di sotto della sopraelevata si faranno entro il 2024? La pratica va avanti da diversi anni e a rispolverarla, oggi, è Simone De, che ha appena inviato un sollecito all’amministrazione provinciale a portare a termine l’iniziativa di cui si parla ormai da diverso tempo per alleggerire la situazione sosta in riviera, complicata in particolare durante i mesi estivi. Per Deci sarebbe tempo a sufficienza per chiudere la questione prima della scadenza del mandato consiliare provinciale: questi ricorda, quindi, che i ritardi sono dovuti agli ultimi cambiamenti verificatisi nella pianta organica di Palazzo San Filippo. "Stamattina ho inviato una nota di sollecito perché venga avviata l’istruttoria per l’utilizzo delo al di sotto della sopraelevata in zona– spiega De– Questa storia è rimasta impantanata per due anni negli uffici provinciali, soprattutto per cause politiche: nel frattempo, infatti, se n’è andato il dirigente che se ne occupava".