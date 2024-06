Musetti-Djokovic al Roland Garros l’impresa sfiorata dell’italiano e il mancato regalo a Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Niente da fare per Lorenzoe niente. L’azzurro lotta, va a un set dal successo, ma alla fine è costretto a subire la rimonta di Novak, cedendo al quinto con il punteggio di 7-5 6-7 2-6 6-3 6-0. Il numero 1 del mondo didovrà ancora aspettare. Una partita di grandissima intensità, nel quale l’azzurro ha dimostrato ancora una volta tutto il suo potenziale. Quello contro Nole era un match molto atteso alla vigilia, anche per via del precedente di tre anni fa, quando un 19enneriuscì a salire 2 set a 0 prima di crollare al quinto. Il carrarino non riesce così a difendere l’ottavo di finale raggiunto un anno fa. Per il serbo è una vittoria di pura esperienza e personalità. Importante sì, ma che non dà risposte definitive sulla sua tenuta fisica.