Fonte : ilrestodelcarlino di 2 giu 2024

L’avversario che vi ha messo più in difficoltà? "La Ristopro: a casa loro siamo stati dominati sia atleticamente che fisicamente. Di sicuro bisognerà fare qualcosa per rimediare alla manifesta inferiorità riscontrata quest’anno alla voce rimbalzi "Non solo sotto canestro, contro le squadre più attrezzate abbiamo pagato dazio alla carenza di chili e centimetri un pò in tutti i ruoli, ai ragazzi il merito di aver saputo di volta in volta rimediare con la rapidità, l’abnegazione, l’impegno massimo messo in tutte le partite, è chiaro che serviranno più chili e più centimetri per competere alla pari in un campionato che si annuncia più difficile e di livello di questo appena concluso".

Mille motivi per sorridere | Jesi mi hai emozionato