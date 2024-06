Lookman è ancora inarrestabile Hien becca la giornata no Belotti brilla

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo., De Ketelaereispirato, ma ère più di tutti. Le pagelle di Atalanta-Fiorentina 2-3: tutti i voti ai nerazzurri. Le pagelle di Atalanta-Fiorentina 2-3 Carnesecchi 5.5 – Tre gol sul groppone sebbene di colpe evidenti non ne abbia su nessuna delle tre marcature viola. Non può nulla, infatti, sulla bella torsione aerea di, così come sulla bella volée di Nico Gonzalez. Prima dell’intervallo viene bucato nuovamente da, lesto a colpire da due passi. Nella ripresa evita un ulteriore boccone amaro alzando sopra la traversa il velenoso colpo di testo dello stesso attaccante argentino. Toloi 5.5 – Vedere l’Atalanta incassare tre gol nel giro di un tempo è qualcosa al quale si è francamente poco abituati.