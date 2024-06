Latina nuovo piano della circolazione e della sosta | istituita la zona 30 Km h

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 – Al via la regolamentazioneper la stagione estiva 2024 nellaMarina. Tra le novità introdotte, con ordinanza del dipartimento Trasporti e mobilità del Comune di, l’istituzione30Km/h per tutti i veicoli su strada Lungomare, tratto compreso tra la rotatoria di Rio Martino e via Valmontorio e sulla stessa via Valmontorio (fino al ponte del canale Moscarello). Su tutto il litorale i veicoli dovranno procedere a una velocità che non superi il limite dei 30 chilometri orari. L’ordinanza, a firmadirigente Daniela Prandi, resterà in vigore fino al 15 settembre prossimo. Tra le diverse disposizioni, si sottolineano l’istituzione del divieto di fermata per tutti i veicoli su strada Lungomare, tratto compreso tra via Casilina Sud e via Valmontorio; l’istituzione di stalli riservati al carico e scarico delle merci, in via Valmontorio, nel numero di due posti, uno prima e uno dopo il viale di ingresso di piazzale dei Navigatori (lato mare); l’istituzione di stalli riservati alle persone con disabilità, in via Valmontorio nel numero di due posti prima del viale di ingresso di piazzale dei Navigatori (lato mare); l’istituzione di stalli diriservati, su strada Lungomare, lato mare, dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni per un tempo massimo di 30 minuti riservati a bus del trasporto pubblico locale, al carico e scarico fronte civico 1051 e civico 87, fatta eccezione per i veicoli a servizio dei disabili che non hanno limitazione temporale.