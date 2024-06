Jude Bellingham saluta i compagni di squadra del Real Madrid dopo un’incredibile stagione d’esordio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 2 giugno 2024) 2024-06-02 12:52:01 Il web non parla d’altro: La stella delha elogiato i suoidiper averlo accolto a braccia apertela vittoria della Champions League a Wembley. Il ventenne è stato votato Giocatore delladella Ligail suo incredibile debutto con i Los Blancos e ora ha aggiunto il massimo onore europeo alla sua bacheca dei trofei.non ha impiegato molto tempo ad ambientarsi in uno dei più grandi club del mondo e si è divertito con la pressione e le richieste delaver segnato il gol della vittoria in entrambi gli El Clasico in questa, è diventato uno dei preferiti dai fan, c’erano magliette con il suo nome sul retro che inondavano Wembley Way prima del big match di sabato.