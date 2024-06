Inter Sommer | Qui non ho sentito pressione da subito benvenuto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Yann, portiere svizzero impegnato con l’campione d’Italia, parla ai microfoni di SRF: “All’non sentivo così tanta. Forse è legato al fatto di non aver capito tutto quello che è stato scritto all’inizio. Mi sonodavvero felice di essere venuto all’. Mi sonoilfin dal primo giorno. Ciò ha reso tutto più semplice”.è arrivato al posto di Onana, dopo aver sostituito ter Stegen al ‘Gladbach: “Naturalmente questo aiuta. Anche a Gladbach per me è stata una sfida che volevo accettare. Il mio obiettivo è sempre stato quello di non essere la copia di un altro portiere. Io, Yann, volevo essere un buon portiere per il nuovo club. Ho sempre fatto bene a non confrontarmi, ma piuttosto a portare in campo il mio gioco, le mie idee e la mia creatività“.