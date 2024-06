Il moschettiere dell’Alfa Primo sangue in pista Il pilota Ugo Sivocci sugli alberi del Parco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Da quel giorno, in Italia, nessuna macchina ha più portato il numero 17. Perché la scaramanzia, dove si rischia la pelle, è una compagna di cui non si può fare a meno. Lo sanno i piloti di Formula Uno, lo sapevano a maggior ragione i pionieri di uno sport che, soprattutto alle origini, era maledettamente pericoloso. Quell’8 settembre del 1923, poi, la sua Alfa era sprovvista dello scaramantico quadrifoglio verde che aveva debuttato proprio con lui quell’anno in occasione della Targa Florio, la più antica corsa automobilistica di durata del mondo, nonché una delle più combattute. Ugose ne andò così, dopo essersi schiantato contro glideldi Monza con la sua Alfa Romeo P1 durante le prove della primissima edizione del Gran Premio d’Europa in programma all’autodromo di Monza.