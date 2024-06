Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 2 giugno 2024)live dellatraoggi, domenica 2 giugno Non si fermano gli scontri tranella Striscia di Gaza malgrado quasi otto mesi di conflitto e quasi 36.380 morti. Le speranze di una tregua, alimentate dalla nuova proposta di accordo elaborata dae presentata in settimana dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sembrano incrinarsi di fronte alla dichiarazione del premier Benjamin Netanyahu, secondo cui l’obiettivo di Tel Aviv resta la “distruzione” di, che pure aveva giudicato positivamente il piano in tre fasi annunciato dalla Casa bianca. Intanto oggi al Cairo è prevista una riunione tra funzionari di Egitto,e Usa per discutere la riapertura del valico di Rafah, nel sud del territorio costiero palestinese.