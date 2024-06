Golf | Laurie Canter porta a casa l’European Open 2024 Guido Migliozzi cala e chiude ottavo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Siad Amburgo. A vincerlo è. Per l’inglese, già in grado di sfiorare l’d’Italia nel 2020, arriva la prima volta in carriera sul DP World Tour (European Tour) a 34 anni grazie alla vittoria in terra tedesca. Per lui score di -13 (68 66 73 72) e risalita intorno alla 115a posizione dell’OWGR. Una bella soddisfazione per lui, che si unì alla LIVnel 2022 e vi è rimasto anche nel 2023, anche se ha disputato solo un paio di eventi da wild card nelall’interno della superlega araba. Secondo posto per un altro che, attualmente, della LIV non fa parte pur essendovi stato in passato: l’austriaco Bernd Wiesberger, a -11 (due colpi di ritardo dal leader) insieme al sudafricano Thriston Lawrence.