‘È la storia e la tradizione del club’

L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afferma che vincere la Champions League è unaper il club. I Los Blancos si sono assicurati il ??quindicesimo titolo dopo aver battuto il Borussia Dortmund a Wembley sabato sera, estendendo ulteriormente il loro record. Ha otto vittorie in più nelle competizioni rispetto all'AC Milan, il secondo club più titolato d'Europa. C'era da aspettarselo il dominio del Real Madrid sul palcoscenico più importante e, nonostante non siano stati al meglio contro gli avversari tedeschi, hanno fatto esattamente quello che tutti sapevano avrebbero fatto sotto l'arco a Londra. Il Dortmund ha avuto diverse grandi occasioni ma non è riuscito a coglierle nel primo tempo ed era solo questione di tempo prima che venissero puniti dai campioni della Liga.