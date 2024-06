Dilettanti Il Terre di Castelli tenta la remuntada e va in diretta tv La Cittadella fa subito il bis di punte con bomber Sala

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) In una cornice da categoria superiore (2mila spettatori attesi, di cui mille ospiti,tv sul canale 99 di Trsp e su Super J Tv), ildicerca laoggi alle 16 allo stadio ’Ricci’ di Sassuolo dove arriva il Giulianova nel ritorno della semifinale playoff per la Serie D. Si parte dall’1-0 per gli abruzzesi dell’andata: alla squadra di Domizzi serve un successo con 2 gol di scarto, con l’1-0 si andrebbe a supplementari e rigori, mentre per i gol doppi in trasferta una sconfitta dal 2-1 in su di un gol qualificherebbe comunque il Giulianova. "Ci siamo preparati bene - spiega mister Domizzi -. Purtroppo siamo molto corti sugli under con Bruno squalificato, qualche acciacco e Prandini che è al Memorial Bresci". Il tecnico nel 4-3-3 dovrebbe rilanciare Scarlata dal 1’, out i soliti Gozzi, Uhunamure, Massari e Sakaj.