Come trovare un fidanzato dopo i 30 o 40 anni

(Di domenica 2 giugno 2024) Di solito, quella che ce lo dice nel modo peggiore è nostra madre: “Figlia mia, ma all’età tua ormai chi ti si piglia?”. Non possiamo credere che a pronunciare quelle odiose parole sia la nostra adorabile genitrice, preoccupata di non vederci sistemate con un onesto professionista. Ma perché prendercela con lei? Le sue amiche hanno già diversi nipotini e non può sopportare di vederci tristi e single – o acide e zitelle,si diceva una volta. È comprensibile. Lo è un po’ meno quando ci accorgiamo che stiamo pensando la stessa cosa: “Già, alla mia età ormai chi mi vorrà?”. La singletudine non ci sembra più quella cosa super cool che descrivono i siti di tendenza: a volte ci apparesolitudine, bicchieri vuoti lasciati in giro, abiti lanciati alla rinfusa sulla sedia, serate in compagnia solo di Netflix e del gatto, che nemmeno vuole starci vicino perché preferisce l’angolo opposto del divano.