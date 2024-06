Colori ed emozioni tutti bravissimi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Sahra Rossi è la professionista che ha guidato i pazienti in questo ciclo di lezioni. Arteterapeuta, è specializzata nel trattamento del trauma attraverso l’espressione artistica. Che cos’è l’arteterapia e qual è il suo valore aggiunto? "È una pratica che fa parte della famiglia delle terapie espressive, la sua particolarità rispetto alla psicoterapia tradizionale è che l’approccio non è verbale quindi è particolarmente adatta per chi ha invalidità residue da ictus o derivanti da altre malattie cerebrali". Come si sono svolti gli incontri? "Ogni incontro è basato sulla relazione, sullo stare insieme per il benessere psicofisico di ognuno: ascoltando musica, ridendo, partendo da stimoli sensoriali diversi si condividono, trasmettono ed elaboranosenza porsi limiti alla creatività.