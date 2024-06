Ciclista investito in provincia di Latina | grave un 65enne ricoverato in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 2 giugno 2024) Nella tarda mattinata del 1° giugno, a Maenza, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo e un velocipede. Dettagli dell’Incidente L’incidente ha visto coinvolti un cittadino romeno del 1993 residente a Maenza, alla guida di un’autovettura, e un cittadino del 1959 residente a Terracina, alla guida di una bicicletta. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto, procedendo nella stessa direzione della bici, ha urtato con lo specchietto retrovisore esterno destro il, facendolo cadere rovinosamente al suolo. Intervento dei Soccorsi L’uomo, di 65 anni, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato presso l’diper ricevere le cure necessarie.