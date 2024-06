Cagliari ex carabiniere di 37 anni ucciso dopo una lite al pub | arrestato un 19enne

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) Si chiama Fabio Piga ed è un exdi 37l’uomoa coltellate in un pub adurante una. A finire in manette è Yari Fa, un ragazzo di 19che è accusato di omicidio volontario e sarà trasferito nel carcere di Uta. Gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Stando a quanto emerso finora, la discussione tra i due sarebbe avvenuta intorno alle 3 di oggi, domenica 2 giugno, all’interno del pub Donegal, in via Caprera, a. Sul posto questa mattina sono arrivati Marco Cocco, il magistrato di turno che coordina le indagini della polizia, e Roberto Demontis, il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno sul corpo della vittima. «È una storia molto brutta.