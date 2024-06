Belen rifiuta tv e Ballando perché? Svelato il vero problema

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 2 giugno 2024) Da un anno fuori, ad eccezione di due ospitate contate fatte in Rai,Rodriguez non è ancora pronta per fare ritorno in tv. Con un gentile "No, grazie" avrebbeto di partecipare nella prossima edizione dicon le Stelle, in onda in prima serata su Rai1 ad ottobre prossimo. Un colpo di testa che sul palco del talent show targato Milly Carlucci avrebbe potuto fare il suo ritorno in grande stile. L'ex moglie di Stefano De Martino è su Prime Video in Celebrity Hunted, il reality che ha registrato nel 2023 insieme alla sorella Cecilia Rodriguez. Aveva detto che "questo ritorno in tv sarà un nuovo inizio", parole che hanno fatto sognare i suoi fan, ma adesso tutto è cambiato. Che cosa è successo? Il settimanale NuovoTv sostiene chesenta ancora il bisogno di dedicare tutto il tempo a se stessa, dopo il periodo di depressione vissuto poco prima della terza separazione con Stefano (pronto a prendere le redini di Affari Tuoi), senza avere fretta di tornare sotto i riflettori: "Quando stava poco bene non ha potuto dare il massimo ai figli Luna e Santiago, non è riuscita a dedicarsi come avrebbe voluto ai suoi piccoli.