Basket | Libertas che peccato Roseto si prende in volata gara-1

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 - Il primo atto della finale playoff per l’A2 va a. Lacade al PalaMaggetti 72-66., perché per mezz’ora abbondante gli amaranto di coach Andreazza hanno spiegato, mettendo alle strette la prima della classe del girone B della regular season. Per poi arenarsi nel quarto quarto, subendo un parziale di 16-2 che sostanzialmente ha permesso agli abruzzesi di blindare-1. STARTING FIVE RO: Mantzaris, Maiga, Durante, Guaiana, Klyuchnyk (all. Gramenzi) LL: Williams, Ricci, Allinei, Tozzi, Fantoni (all. Andreazza) Arbitri: Fiore di Pompei e Giovagnini di Torino 1QT (16-19) Prima bomba e primi punti per lacon Leon Williams che punisce la scelta difensiva di. Risponde l’airone di Leopoli Klyuchnyk in allontanamento (2-3).