Atletica Diamond League Stoccolma 2024 | conferme da Ali e Dosso nei 100m

(Di domenica 2 giugno 2024) Ottimi segnali dagli azzurri anella settima tappa della Wandadileggera. Terzo posto di Chituru Ali nei 100 metri maschili con un ottimo 10?19 con vento contrario (-1.0). La vittoria va al camerunense Emmanuel Eseme in 10?16, davanti allo statunitense Kyree King (10?18), più abile dell’azzurro a lanciarsi sul traguardo. Ottimi segnali anche da parte di Zaynabnella gara veloce femminile, dove si ferma ai piedi del podio. L’atleta delle Fiamme Azzurre soffre un po’ negli ultimi 40 metri dopo una grande partenza e chiude al quarto posto in 11?23 con vento contrario (-0.8). Vince Gina Mariam Bass Bittaye (Gambia) in 11?15, davanti all’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith (11?16) e alla statunitense Brittany Brown (11?18).