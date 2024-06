Atalanta-Fiorentina a Bergamo si chiude l’avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Firenze, 2 giugno 2024 – Un lungo viaggio durato 162 partite, passato attraverso 1.024 giorni di lavoro (dal 4-0 al Cosenza nei trentaduesimi di Coppa Italia del 13 agosto 2021 a oggi), tre qualificazioni europee e altrettante finali perse. Siquesto pomeriggio adidella. Terminerà al Gewiss Stadium in un recupero ormai inutile ai fini della classifica (la- certa dell’ottavo posto - può solo sperare in caso di vittoria dire a +4 rispetto alla scorsa stagione) ma che avrà al contempo un valore simbolico per ciò che riguarda il ricordo di Joe Barone, visto che il match odierno con la Dea - che va invece a caccia del terzo posto - avrebbe dovuto in origine giocarsi il 17 marzo scorso, giorno nel quale però l’ex dg fu vittima del malore al cuore che poi lo ha condotto alla morte due giorni dopo.