A tutto Calafiori | le voci sulla Juventus Euro2024 e il confronto Spalletti-Thiago Motta

(Di domenica 2 giugno 2024) Riccardoè una delle sorprese più belle in Serie A e le sirene di calciomercato dallaspaventano i tifosi del Bologna. “Ora sono in Nazionale e vorrei godermi la prima convocazione. Non penso al momento al mercato in alcun modo, voglio soltanto andare all’Europeo. Sto vivendo un sogno e ancora non mi rendo conto”. Sono le parole del calciatore in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano. “Andare all’Europeo – dichiara nella sua prima conferenza stampa a Coverciano – sarebbe un sogno enorme, ce la metterò tutta. Dall’anno scorso sono successe tantissime cose, altrimenti non sarei qui. Il miglioramento più grande è stato dal punto di vista mentale. Dall’inizio di questa stagione sono sempre stato sereno, non ho mai avuto paura di sbagliare”.