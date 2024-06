Zazzaroni | Italia Barella secondo valore Bastoni? No fuoriclasse

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) Ivanha parlato anche di Nicolòe Alessandro, rispettivamente centrocampista e difensore dell’Inter e dell’– Queste le parole di Ivannel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Alessandroe Nicolònon sono di livello di Gianluigi Donnarumma?me no, peròè certamente il miglior giocatore della Nazionale, fuori dico, di quelli che corrono.giocherebbe in qualsiasi squadra al mondo? Sì, è un giocatore estremamente importante e poi cresciuto tecnicamente tanto. È un giocatore di grande personalità. Se devo dire ilassoluto, dico Donnarumma. Sì, ci metto, quello sì.no, è un bravissimo difensore ma non lo considero un».