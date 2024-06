Volley femminile Italia in lotta per la Final Eight di Nations League | classifica aggiornata e avversarie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) L’si conferma al terzo posto nelladella2024 di, nonostante la sconfitta maturata contro il Brasile al tie-break in quel di Macao (Cina). Le azzurre non sono riuscite a concretizzare il vantaggio di 2-0 e 15-11 contro la compagine sudamericana e hanno mancato l’appuntamento con la sesta vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale itinerante, incappando così nel secondo stop dopo quello rimediato all’esordio contro la Polonia. Le ragazze del CT Julio Velasco difendono il piazzamento con cinque successi (16 punti), alle spalle delle imbattute Polonia (sette affermazioni, 21 punti) e Brasile (sette sigilli, 19 punti). Anna Danesi e compagne precedono il Giappone (cinque vittorie, 15 punti) e la Turchia (quattro successi e 13 punti, ma una partita giocata in meno).