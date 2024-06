TS – Nedved 15 anni fa l’addio del Pallone d’Oro alla Juventus e al calcio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-05-31 20:26:59 Torino, l'ultimo titolo di Tuttosport: Quella del 31 maggio non può essere una giornata qualunque nel mondo Juve. In questo giorno, esattamente 15fa, Paveldavaal club bianconero e, in generale, al mondo del. L'ultimo incontro disputato con la Lazio, una standing ovation emozionante, dedicata a chi ha contribuito alle vittorie della società, arrivando anche a vincere un, e decidendo di restare visceralmente unito al mondo bianconero anche nell'anno della Serie B. Una carriera che lo ha portato a diventare (insieme ad Alex Sandro, che lo ha recentemente raggiunto) lo straniero con più presenze nella storia del club: insomma, una vera e propria leggenda della Juve., 15fa l'ultima gara con la Juve In una data così speciale, dunque, lasul proprio sito ha voluto omaggiare la 'Furia Ceca' con una lettera che non può che evocare grande nostalgia: "Il 31 maggio 2009, una domenica di primavera e di fine campionato rimasta nella memoria degli appassionati diperché piena di addi speciali, di grandi leggende e campioni che quel giorno hanno disputato la loro ultima partita.