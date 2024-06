Fonte : romadailynews di 1 giu 2024

it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. luceverde. Luceverde Roma vedi trovati dalla redazione non molto il traffico registrato al momento lungo la rete viaria della capitale risolto l’incidente sull’Aurelia tra Castel di Guido e Malagrotta in direzione del raccordo anulare regolare il traffico sulla Pontina traffico rallentato tra Castel Romano e Castel di Guido direzione dell’EUR e in occasione dell’evento notte bianca in piazza Alessandria fino alla mezzanotte di questo divieto di transito tra Corso d’Italia e Piazza Alessandria piazzale di Porta Pia e tra via Ancona e Corso d’Italia inevitabili i disagi al traffico al Quadraro partito un corteo che sfilerà fino alle ore 20 da Largo Spartaco passando per viale dei Consoli arrivando in via Pietro Silva sono previste temporanea chiusura al traffico con deviazioni per il trasporto pubblico e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 01-06-2024 ore 19 | 30