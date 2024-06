Tchoukball serie B | i ’Caplaz’ trionfano al palasport di Copparo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Il 25 e 26 maggio si sono svolti i playoff diB dipresso ildi: le 8 migliori squadre del campionato, provenienti dai due gironi (Centro-Est e Nord) si sono sfidate in quarti di finale, semifinali e finali per decretare la classifica finale dopo una lunghissima stagione iniziata ad ottobre che ha visto disputarsi ben 93 partite per un totale di 4.185 minuti di gioco. Nella giornata di sabato si sono disputati i quarti di finale, con gli incroci decretati grazie al piazzamento nella regular season. Primo appuntamento tra Titans e OSGB Caronno Vikings: la squadra caronnese, imbattuta per l’intera stagione regolare, si conferma una delle squadre favorite prendendo il largo fin dai primi minuti di gioco, concludendo con il risultato di 43-63.